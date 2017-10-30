Страны борются за свободу через запреты, санкции и обвинения: Радио REGNUM

Москва, 30 октября 2017, 08:00 — REGNUM
- Преследование журналистов: в Белоруссии дело авторов ИА REGNUM передано в суд;
- Каталонский вопрос: функции главы Каталонии переданы вице-премьеру Испании;
- Последнее слово за Конгрессом: опубликован санкционный список российских компаний;
- Смена направлений: президент США обвинил Клинтон в «сговоре с Россией»;
- Сирийская тема: состоялась встреча военных России и США;
- «Тотальная украинизация»: Россия и Венгрия обсудили политику Киева;
- За финансовыми технологиями: ЦБ доложил президенту о новых тенденциях в банковской сфере.
Читайте ранее в этом сюжете: Оптимизм экономики на словах и предвыборный негатив в деле: Радио REGNUM