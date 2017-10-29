Саакашвили проводит «Народное вече» у стен Рады

Киев, , 15:45 — REGNUM Возле здания Верховной рады Украины бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины, бывший украинский гражданин, лидер новой украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили проводит «народное вече», которое сам и организовал. Об этом сегодня, 29 октября, сообщают украинские СМИ.

На данный момент у стен Рады собрались несколько сотен человек (не более 400). Их охраняют более 700 сотрудников полиции.

«Полиция обеспечивает безопасность участников акции под Верховной радой Украины. За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сегодня у здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек», — заявили в пресс-служба Национальной полиции Украины.

Среди митингующих видны флаги националистов. Участники «Народного вече» выдвигают те же самые требования к властям, что и раньше: отмена депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства (отмена мажоритарной избирательной системы и переход к открытым партийным спискам), а также создание антикоррупционных судов.

Ожидается, что на «вече» выступит Саакашвили и выдвинет ряд ультиматумов президенту Украины Петру Порошенко.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, Саакашвили стал украинским гражданином в мае 2015 года. Тогда же он стал губернатором Одесской области. Особых успехов на этом поприще он не добился, но зато постоянно критиковал украинские центральные власти.

Вскоре Саакашвили ушел в отставку и заявил о формировании оппозиционной политической силы на Украине для изменения политического курса.

Когда Саакашвили находился в США, в июле 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства.

Но Саакашвилил не смирился и фактически незаконно прорвался на территорию Украины из Польши 10 сентября 2017 года.

Вернувшись, Саакашвили развернул на Украине внутриполитическую борьбу против нынешнего президента Петра Порошенко и его клики.

Главными требованиями Саакашвили и его сторонников являются: отмена неприкосновенности депутатов Рады, принятие нового избирательного закона, а также создание антикоррупционных судов.

Фактически Саакашвилил транслирует требования Запада, который хочет сильнее контролировать Украину, так как видит, что клика Порошенко не справляется.

Отмена неприкосновенности депутатов Рады позволит зачистить украинский парламент от купленных украинскими олигархами депутатов.

Новое избирательное законодательство подразумевает отмену мажоритарной системы и переход к открытым партийным спискам. Это также усложнит олигархам проведение своих кандидатов в Раду.

Ну, а создание антикоррупционных судов фактически означает создание контура внешнего контроля за политической системой Украины.