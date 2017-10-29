Лидеры Каталонии не признают отставку Пучдемона и роспуск парламента

Мадрид, , 14:24 — REGNUM Руководство Каталонии не признает решений Мадрида об отставке 141 должностного лица Каталонии, в том числе главы каталонского Женералитата Карлеса Пучдемона, а также роспуске регионального парламента после провозглашения им независимости республики. Об этом сегодня, 29 октября, заявил заместитель главы Женералитата Ориол Жункерас в статье для барселонской газеты El Punt Avui.

Он подчеркнул, что в Барселоне решение Мадрида распустить органы власти Каталонии рассматривают, как не соответствующее принципам демократии. Лидеры Каталонии не будут его выполнять.

«Мы не можем признать ни государственный переворот против Каталонии, ни антидемократические решения, которые принимает Народная партия посредством удаленного контроля из Мадрида», — сказано в статье Жункераса.

Женералитат и парламент Каталонии продолжат свою работу даже несмотря на заявление премьер-министра Испании об их роспуске.

«Президентом страны является и продолжит быть Карлес Пучдемон, а председателем парламента является и продолжит быть Карме Форкадель, по крайней мере до того дня, когда граждане не решат иначе на свободных выборах», — заявил Жункерас.

Он подчеркнул, что независимость Каталонии провозглашена и это — свершившийся факт. Жункерас сказал, что Каталонская Республика родилась «не такой сильной», как хотелось бы её лидерам, но она обладает легитимностью, полученной на голосовании как во время выборов с максимальной в истории явкой (парламентских — ИА REGNUM ), так и во время «героического референдума», проведенного гражданским обществом.

По словам Жункераса, в ближайшее время руководство Каталонии предпримет новые шаги, призванные консолидировать провозглашенную республику.

«В предстоящие дни нам предстоит принять ряд решений, и не всегда будет просто их понять», — заключил Жункерас.