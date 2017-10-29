Президент и глава правительства поздравили работников автотранспорта

Москва, , 13:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев поздравили работников автомобильного транспорта с профессиональным праздником. Поздравительные телеграммы опубликованы сегодня, 29 октября, на сайте Кремля и правительства.

Российский лидер отметил, что сегодня свой праздник отмечают представители одной из самых значимых и востребованных в наши дни профессий.

«Ведь автотранспортный комплекс по праву считается стратегически важной отраслью отечественной экономики, играет огромную роль в укреплении промышленного и технологического потенциала страны, в развитии межрегиональных и международных связей», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Путин подчеркнул, что от надежного и бесперебойного функционирования автотранспортного комплекса во многом зависит качество жизни российских граждан.

«Уверен, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные трудовые традиции, работать четко и добросовестно», — пишет Путин.

В свою очередь, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул важность труда работников автомобильного транспорта, поскольку люди доверяют им «самое дорогое — свою жизнь».

«От вашего профессионализма прямо зависит развитие промышленности, торговли, строительства, сельского хозяйства. Фактически — работа всей экономики», — сказано в телеграмме Медведев.

Напомним, День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта был установлен ещё в 1976 году указом Президиума Верховного Совета СССР. После развала СССР праздник не отмечался, но в 2012 году президент России своим указом вернул этот праздник.