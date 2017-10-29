Глава Пентегона: Ядерная угроза со стороны КНДР растёт

Сеул, , 11:55 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что угроза со стороны Корейской Народно-Демократической Республики из-за постоянных бвллистических пусков и ядерных испытаний возросла. Об этом глава Пентагона заявил сегодня, 29 октября, по итогам переговоров с южнокорейским министром обороны Сон Ён Му.

Мэттис в свойственной ему угрожающей манере заявил, что США дадут жесткий массированный ответ, если Пхеньян решится использовать свое ядерное оружие против Америки или её сателлитов.

«Не совершайте ошибку — любая атака на США или на наших союзников будет разбита. И любое использование ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом…» — сказал Мэттис.

Глава Пентагона прибыл в столицу Южной Кореи 27 октября. Он проводит консультации с главой оборонного ведомства Южной Кореи в преддверии официального визита в эту страну президента США Дональда Трампа.

Примечательно, что генеральный секретарь военного блока НАТО совершает визит в соседнюю с Южной Кореей Японию, где также обсуждает угрозу со стороны Северной Кореи. Столтенберг уже заявил, что северокорейские баллистические ракеты могут достигнуть территории стран — членов НАТО. В связи с этим Североатлантический альянс готов дать адекватный ответ.

Напомним, Южная Корея и Япония — две страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, политика которых во многом зависит от решений США.