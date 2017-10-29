В КНДР прошли масштабные учения гражданской обороны

Пхеньян, , 10:15 — REGNUM В Корейской Народно-Демократической Республике прошли масштабные учения по эвакуации гражданского населения. Об этом сегодня, 29 октября, пишет газета Daily Mailсо ссылкой на источники.

Сообщается, что учения гражданской обороны проходили в течение недели, однако столица КНДР — Пхеньян в них не участвовала.

По большей части, тренировочные эвакуации проводились на восточном побережье страны, обращенном к Японии. Участники учений отрабатывали эвакуации на случай тревоги и массовые отключения электричества. Отмечается, что учения с массовым отключением электричества также связаны с отработкой светомаскировки на случай бомбардировки Северной Кореи.

Издание отмечает, что подобные учения уже давно не проводились в КНДР. Известно, что в 2003 году в Северной Корее проводились учения среди гражданского населения на случай массированных авианалётов.

Буквально накануне учений, министр обороны США Джеймс Мэттис, который находится в Сеуле (Южная Корея) с официальным визитом, заявил, что его страна даст «массированный военный ответ» в том случае, если КНДР использует ядерное оружие. Также Мэттис подчеркнул, что США никогда не смирятся с ядерным статусом Северной Кореи.