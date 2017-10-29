В Виннице началась блокада кондитерской фабрики Порошенко

Винница, Украина, , 10:02 — REGNUM Активисты украинского движения «Освобождение» (Рух «Визволення») вечером 28 октября начали блокировать кондитерскую фабрику «Рошен» украинского президента Петра Порошенко в Виннице. Об этом сегодня, 29 октября, сообщается в официальном представительстве этого движения в американской социальной сети Facebook.

Участники блокады требуют от президента Порошенко определиться — государство или бизнес.

Активисты утверждают, что приехали из Киева в Винницу чтобы предотвратить «беспредел, хищения и обман», царящие на государственном уровне. Число участников акции не сообщается.

«Президент должен выбрать — либо заниматься государством, либо своим бизнесом», — сказано в публикации движения «Освобождение».

Также участники блокады призвали украинцев объявить бойкот товарам и услугам, которые производят предприятия Порошенко, не иметь дела «ни с одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации».

Напомним, Порошенко владеет обширным бизнесом, который основан на производстве кондитерских изделий. Фабрика его компании есть даже в Липецке. Известно, что Порошенко активно спонсировал из своих средств проведение Евромайдана в Киеве, который привел к государственному перевороту, после которого, в свою очередь, Порошенко стал президентом.

Придя к власти Порошенко клятвенно обещал, что продаст свой бизнес, но обещания не сдержал и якобы передал бизнес в управление некоему трастовому фонду. При этом состояние Порошенко год от года только увеличивается, и он уже стал миллиардером. Фабрику в Липецке Порошенко тоже обещал закрыть, но очень долго тянул с этим и в итоге просто законсервировал её.