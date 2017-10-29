Леонид Нерсисян, , 09:19 — REGNUM

Поздним вечером 26 октября 2017 года прошла плановая масштабная тренировка Стратегических ядерных сил России (СЯС), включившая в себя все компоненты триады — стратегические атомные подводные лодки, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования. Участие в учениях принял и президент России Владимир Путин, лично управлявший запуском одой МБР РТ-2ПМ «Тополь» и 3-х баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Министерство обороны России разместило видеозапись и краткое описание тренировки, однако они не отвечают на все вопросы — к примеру, какого типа БРПЛ запускались и с каких субмарин? Попробуем разобраться, а также оценить результаты учений.

Последние твердотопливные МБР «Тополь» всё ещё пригодны к использованию

Запущенная с космодрома Плесецк мобильная МБР наземного базирования РТ-2ПМ «Тополь» поразила цель на полигоне Кура. Ракеты этого типа производились в шахтном и мобильном вариантах до 1994 года, всего на боевое дежурство были поставлены 360 «Тополей», несущих по одной боеголовке. Сейчас их на вооружении не более 35−40 единиц, так как даже максимально продлённый срок годности изделия позволяет его использовать не больше 24−25 лет (изначально планировался срок в 10 лет). Так что совсем скоро будут списаны и оставшиеся «Тополя», которые сначала заменяли на модернизированные МБРРТ-2ПМ2 «Тополь-М», а сейчас заменяют на PC-24 «Ярс», несущие четыре боеголовки, вместо одной. Тем не менее, нередкие и, практически всегда, успешные запуски «Тополей» базовой модификации подтверждают, что до тех пор, пока эта МБР остаётся на вооружении, она будет способна выполнять свою функцию.

Стратегическая же авиация подняла в воздух все три имеющихся типа бомбардировщиков — стратегические Ту-160 и Ту-95МС и дальние Ту-22М3. Самолёты провели учебные пуски крылатых ракет. Эта часть учений имеет и практическую ценность, учитывая тот факт, что все три типа бомбардировщиков периодически привлекаются для нанесения ударов по позициям боевиков в Сирии.

Какие ракеты запустили стратегические атомные подводные лодки?

Наибольшее количество вопросов оставляет пуск трёх БРПЛ — две ракеты в режиме залпа запустила субмарина, входящая в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России (из Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области), ещё одна ракета была запущена подлодкой Северного флота из акватории Баренцева моря по цели на полигоне Кура. Точно определить тип ракет и подводных лодок крайне затруднительно, так как съёмка велась глубокой ночью и с не очень близкого расстояния. Однако, судя по звуку и виду факела взлетающих ракет, становится понятно, что запускались БРПЛ двух разных типов. Понятно, что в таком случае, вариантов может быть много. Наиболее вероятно, что один из типов БРПЛ — это твердотопливная Р-30 «Булава», а второй — любая ракета из имеющейся линейки жидкостных БРПЛ (Р-29Р, либо Р-29РМ и её модификации Р-29РМУ2 «Синева» или Р-29РМУ2.1 «Лайнер»). Соответственно этому, можно предположить, что, вероятнее всего, один из запусков был произведён со стратегической подводной лодки нового поколения проекта 955 «Борей» (две подлодки относятся к ТОФ, одна к Северному флоту), а другой — с субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин» (все пять подлодок, находящихся в строю, относятся к Северному флоту) или устаревшей 667БДР «Кальмар» (все три подлодки этого типа относятся к ТОФ).

Конечно, вариантов пока слишком много — окончательно разъяснить итоги прошедших учений позволит только дальнейшее обнародование информации. Одно можно сказать точно — подтверждение успешного запуска БРПЛ «Булава», или даже залпового запуска двух БРПЛ этого типа, будет очень хорошей новостью, учитывая все трудности с её разработкой и циклом испытаний.

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Если же окажется, что испытывались жидкостные ракеты двух разных типов — устаревшая Р-29Р с подлодки проекта 667БДР «Кальмар» и одна из модификаций Р-29М с подводной лодки 667БДРМ «Дельфин», то это лишний раз подтвердит очень высокую надёжность этих хорошо себя зарекомендовавших БРПЛ, остающихся на сегодняшний день основой морского компонента ядерной триады России.