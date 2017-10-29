«Первый канал» получит из федерального бюджета ещё 3 млрд рублей

Москва, , 07:45 — REGNUM Российский «Первый канал» получит дополнительную субсидию из федерального бюджета. Такая информация следует из одобренного Государственной думой 27 октября законопроекта «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в котором уточняются некоторые параметры федерального бюджета.

Из поправок следует, что из федерального бюджета «Первому каналу» будет выделено дополнительно 3 млрд рублей. Указано, что данные средства пойдут на «возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей».

Кроме того, дополнительная субсидия предусматривает «возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением текущей и международной деятельности АО «Первый канал».

Предполагаться, что данные средства помогут «Первому каналу» рассчитаться с ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» за распространение сигнала в городах с населением свыше 100 тыс. человек, с ФГУП «Космическая связь» за предоставленные каналы связи и с ФГУП «Телевизионный технический центр» (ТТЦ) за предоставленные услуги по организации вещания.

Также средства пойдут на оплату лицензий и договоров на право показа кино‑ и телеконтента и его производство.

При этом, в текущей редакции федерального бюджета на 2017 год указана общая субсидия «Первому каналу», НТВ, «Пятому каналу», «Матчу ТВ», «ТВ Центру», «Карусели» на распространение сигнала в небольших городах — всего 9,3 млрд руб. Что характерно, отдельно по канала цифры не приводятся. В 2018 году на эти цели будет выделено только 8,9 млрд рублей и каких-то отдельных субсидий «Первому каналу» в проекте бюджета на 2018 год не предусмотрено.

Известно, что «Первый канал» убыточное средство массовой информации. Более того, в начале этого года «Первый канал» сменил форму собственности с открытого акционерного общества на непубличное акционерное общество и теперь не раскрывает финансовые результаты.

На данный момент основным собственником «Первого канала» является государство, которое контролирует 51% акций. 24% контролируются Национальной медиа группой, за которой стоит Юрий Ковальчук, 25% под контролем структур Романа Абрамовича.