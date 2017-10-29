США планировали применить на Кубе биологическое оружие

Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Вашингтон рассматривал возможность уничтожения урожая на Кубе с помощью биологических средств. Об этом говорится в рассекреченных документах ФБР по делу об убийстве Кеннеди, опубликованных на сайте национальных архивов.

В документах отражено обсуждение спецгруппы, касающееся проведения операции «Мангуст». Беседа произошла 6 сентября 1962 года.

Один из участников встречи, генерал Маршалл Картер, предложил уничтожить урожаи на Кубе с помощью биологических агентов, похожих на вещества природного происхождения. При этом генерал рассказал об уязвимости подобного рода операции и о том, что в случае неудачи причастность США будет очевидна, а это грозит крайне серьезными последствиями.

Советник президента США по национальной безопасности Макджордж Банди отметил, что стоит отказаться от использования химикатов в случае, если невозможно надежно утаить факт их применения.

В документе также говорится о предложении обсудить возможную атаку на персонал из СССР, находившийся на Кубе, однако подробности, касающиеся этого плана, не раскрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября власти США впервые обнародовали почти 3 тыс. документов, связанных с убийством в 1963 году президента Джона Кеннеди. На сайте национальных архивов опубликован 2891 документ. Предыдущий пакет из 3,9 тыс. документов был опубликован в июле 2017 года.

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