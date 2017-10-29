Косачев: Действия Волкера — очередная провокация США

Москва, , 03:41 — REGNUM Позиция спецпредставителя Госдепа США на Украине Курта Волкера о введении миротворцев ООН в Донбасс предполагает активный контроль над российско-украинской границей. Такая схема будет неизбежно разрушать минские договоренности, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, передает RT.

Комментируя итоги встречи Волкера с президентом Украины Петром Порошенко и депутатами Верховной рады, Косачев выразил обеспокоенность предложениями представителя Госдепа. По его словам, в инициативах американского дипломата прослеживается некая альтернативная схема разрешения гражданского конфликта в Донбассе.

«У меня складывается впечатление, что пока Волкер готовит очередную провокацию США в Совбезе», — отметил сенатор.

Косачев пояснил, что прежде американцы уже действовали подобным образом, предлагая заведомо непроходные решения по конфликтам в Сирии и Ирану, и тем самым вынуждали Россию на применение вето. Затем такое вето подавалось американцами как свидетельство недоговороспособности Москвы и ее агрессивности.

По словам сенатора, если бы Волкер действительно занимался поиском решения в гражданском конфликте на Украине, он бы вовлекал в процесс не только Киев, но и другую сторону — представителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в Киев прибыл спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер. Дипломат встретился с президентом страны Петром Порошенко, спикером парламента Андреем Парубием и депутатами Рады. По словам главы парламентского комитета по иностранным делам Анны Гопко, с депутатами Волкер обсудил «наработки по продвижению украинской концепции миротворческой миссии ООН» на юго-востоке страны.

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