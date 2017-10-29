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Путин поздравил главу Турции с Днем Республики

Политика

Разговор двух лидеров состоялся в преддверии очередной встречи по Сирии в Астане

Москва, 29 октября 2017, 01:29 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником — Днём Республики, который отмечают в Турции 29 октября. Лидеры побеседовали по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.

Между Путиным и Эрдоганом состоялся обстоятельный обмен мнениями по разным аспектам развивающегося сотрудничества двух стран. Главы государств в числе прочего обсудили совместное осуществление крупных проектов в области энергетики.

В Кремле напомнили, что разговор двух лидеров состоялся в преддверии седьмой международной встречи по Сирии, которая пройдет 30 и 31 октября в столице Казахстана Астане.

Путин и Эрдоган подчеркнули важность наращивания усилий, касающихся действия зон деэскалации, противодействия терроризму и перспективам политического урегулирования в ближневосточной стране.

Отмечается также, что российский и турецкий лидеры договорились продолжать личные контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие российско-турецкие переговоры на высочайшем уровне состоялись 21 октября. Обе стороны выразили удовлетворение текущим развитием российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям.

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Российско-турецкие отношения

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