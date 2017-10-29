Бундестаг: В Киеве и Берлине не верят, что Москва вернет Крым

Берлин, , 00:33 — REGNUM Украинские власти потеряли надежду на возвращение Крыма в состав страны в обозримом будущем. Также смотрят на ситуацию в Берлине, заявил замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ Александер Ламбсдорф, пишет издание Welt am Sonntag.

«Даже правительство в Киеве уже не надеется, что Москва в обозримом времени вернет Крым. Мы смотрим на это также», — отметил политик в интервью немецкой воскресной газете.

Вместе с тем Ламбсдорф считает, что диалог с Россией по вопросам, актуальным для обеих сторон, должен продолжаться. С правовой точки зрения позиция Берлина не изменилась — Крым был аннексирован в нарушение международных принципов, пояснил он.

Представитель СвДП отметил, что действующие против Москвы санкции обоснованы и снимать их не следует. В случае обострения конфликта фракция выступит за их ужесточение.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. В поддержку инициативы высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Договор о принятии двух субъектов в состав РФ подписал 18 марта 2014 года глава государства Владимир Путин. Федеральное Собрание ратифицировало документ 21 марта. Украинские власти отказываются признавать регион частью России.

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