Вашингтон и Сеул расширят сотрудничество для сдерживания КНДР

Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Власти США и Южной Кореи намерены расширить сотрудничество по предотвращению ядерной угрозы со стороны КНДР. Об этом, как передает РИА «Новости», говорится в заявлении Пентагона по итогам встречи главы ведомства Джеймса Мэттиса и его южнокорейского коллеги Сон Ён Му.

Отмечается, что новые договоренности стали продолжением соглашения, заключенного ранее между президентами США и Южной Кореей.

«Мы (Мэттис и Ён Му) договорились о расширении сотрудничества, включая совместные исследования, направленные на улучшение реализации сдерживающих (Пхеньян) факторов», — говорится в документе военного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Южную Корею для встречи с военным руководством азиатской страны, а также военными США, принимающими участие в сдерживании КНДР.

В ходе своей беседы с журналистами Мэттис заявил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится к дипломатическому разрешению кризиса на Корейском полуострове.

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