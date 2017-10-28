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Пушков: Положение Порошенко на Украине все хуже

Политика

«Уже 3 года слышим, как руководители и представители США «хорошо встречаются» с Порошенко»

Пушков: Положение Порошенко на Украине все хуже
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Москва, 28 октября 2017, 21:35 — REGNUM  Положение президента Украины Петра Порошенко продолжает ухудшаться, несмотря на «хорошие» встречи с представителями США на разных уровнях. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков‏ на своей странице в соцсети Twitter.

«Уже 3 года слышим, как руководители и представители США «хорошо встречаются» с Порошенко, — пишет Пушков‏. — Только его положение на Украине все хуже. Парадокс».

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на странице в соцсети Twitter сообщил, что он провел «хорошую» встречу с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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