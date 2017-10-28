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Саакашвили сообщил о подготовке документов для его экстрадиции

Политика

24 октября 2017 г. генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца

Саакашвили сообщил о подготовке документов для его экстрадиции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Киев, 28 октября 2017, 20:25 — REGNUM  Генпрокурор Украины Юрий Луценко запустил процесс подготовки документов с целью ареста и экстрадиции в Грузию лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщил сам экс-президент Грузии на своей странице в соцсети Facebook.

«Генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства», — написал Саакашвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2017 г. генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца, что может повлечь за собой депортацию бывшего президента Грузии на родину.

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