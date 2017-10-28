Саакашвили сообщил о подготовке документов для его экстрадиции

Киев, , 20:25 — REGNUM Генпрокурор Украины Юрий Луценко запустил процесс подготовки документов с целью ареста и экстрадиции в Грузию лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщил сам экс-президент Грузии на своей странице в соцсети Facebook.

«Генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства», — написал Саакашвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2017 г. генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца, что может повлечь за собой депортацию бывшего президента Грузии на родину.

Читайте также: Саакашвили получил от администрации Порошенко бумаги о лишении гражданства

А также: Саакашвили вновь просит защиты у Киева