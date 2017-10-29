Провал налоговой реформы может стать для Трампа фатальным

Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Налоговая реформа, продвигаемая Трампом, может стать решительным рубежом его борьбы за собственную дееспособность во внутренней американской политике. Почему так случилось и на ком лежит ответственность, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

После серии крупных провалов трамповских инициатив, у него еще остается возможность доказать свою способность продвигать политические решения, несмотря на ожесточенное сопротивление противников его политики. Хотя на фоне истории с реформой здравоохранения и отказом от исполнения президентских указов федеральными судьями-демократами, провал налоговой реформы может оказаться фатальным. Если это произойдет, Трамп может остаться в роли некоего «лидирующего представителя США за рубежом», не оказывающего ни малейшего влияния на внутренний американский политикум.

Что же необходимо сделать Трампу для того, чтобы его инициативы получили перспективы реализации? Казалось бы, совсем немногое. Добиться единства мнений в собственном, республиканском лагере в обеих палатах Конгресса. Использование большинства, хотя и незначительного, могло бы спасти Трампа как внутриполитического американского политика.

Тем временем, за последнюю неделю демократы нанесли президенту несколько мощных ударов. О том, каковы они были, читайте в статье: США: Напряжение растет, удары наносятся ниже пояса

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