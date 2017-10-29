Так ли нужно России участие в ЕСПЧ?

Москва, , 14:53 — REGNUM Почему известие о возможном замораживании участия России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) могло вызвать неоднозначную реакцию, и как стоило бы к этому решению относиться, пишет автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Возможность обратиться в ЕСПЧ была хотя и во многом абстрактным, но тем не менее существовавшим каналом, который давал возможность гражданам России найти управу на отечественный суд в случае его неправомочных решений. Сам по себе этот факт, безоговорочно принимавшийся иными лицами как весьма позитивный, в действительности затушевывал необходимость борьбы за качественный российский суд. Ведь главным должно быть свое, отечественное, не так ли? Тем более, что европейский суд сам неоднократно показывал свою необъективность и ангажированность, особенно в случае, если дело можно было политизировать.

Так, известно, как поступил ЕСПЧ с ветераном Василием Кононовым, обвиненным в «военных преступлениях» в 2000 году. ЕСПЧ отказался рассматривать его дело, а обвинение Кононова заключалось в том, что он в годы войны уничтожил отряд латышских пособников гитлеровцев. Примерно в то же время поступившее обращение в ЕСПЧ от одиозной фигуры Михаила Ходорковского была рассмотрена моментально. Так стоит ли горевать о потере такой возможности, как обращение в ЕСПЧ?

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