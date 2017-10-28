Движение «Украинский выбор» почтило память освободителей Украины от фашизма

Киев, , 18:55 — REGNUM Сегодня, 28 октября, в парке Вечной Славы в Киеве активисты общественного движения «Украинский выбор — Право народа» провели памятные мероприятия по случаю 73-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Участники акции возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтили минутой молчания память героев и провели торжественный митинг-реквием, передает корреспондент ИА REGNUM.

Открыл митинг координатор по работе с общественными организациями и объединениями Движения «Украинский выбор — Право народа» Валерий Блидар.

«Всего несколько лет назад День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков торжественно отмечался в нашей стране на самом высоком государственном уровне, а сегодня мы видим, как представители власти пытаются вытравить из памяти украинцев даже упоминание о подвиге наших дедов и отцов: переименовываются улицы и города, навязывается новая терминология — Великую Отечественную войну теперь называют Второй мировой, а День Победы предлагают заменить Днем памяти и примирения», — отметил он.

«Украинцев заставляют поверить в то, что истинными героями войны 1941−1945 годов были воины ОУН-УПА. Такая фальсификация истории обязательно приведет к духовной деградации молодого поколения украинских граждан, превратив их в манкуртов, родства не помнящих», — добавил Валерий Блидар.

Далее он зачитал участникам мероприятия обращение лидера общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука.

«Я уверен в мудрости украинского народа, который не забудет подвиг отцов и дедов, не предаст их память. А потому все попытки переписать историю обречены на провал… Сберегая героические страницы нашей истории, мы доносим до нынешней молодежи уроки прошлого, сохраняем моральную основу воспитания будущих поколений. Ведь воины-освободители могут служить примером истинного патриотизма для молодых поколений, образцом несгибаемой силы духа и героизма», — подчеркнул лидер движения.

Все выступавшие участники митинга выразили возмущение политикой декоммунизации, в рамках которой на Украине не только переименовываются улицы и города, не только фальсифицируется история Великой Отечественной, но и переписываются героические страницы истории украинского народа.

«Мы в неоплатном долгу перед героями-освободителями и не имеем права забывать об их подвиге! Память об этом подвиге и гордость за наших отцов и дедов помогут нам сохранить священную связь поколений», — заявил генерал-майор Валерий Башков, представитель Всеукраинской общественной организации «Союз советских офицеров».

В свою очередь Валерий Федотов, руководитель Общественного объединения «Всеукраинский союз ветеранов «Боевые побратимы», отмечает, что сегодня в стране немало деятелей, которые называют себя истинными патриотами, а на самом деле агрессивной риторикой и экстремистскими действиями наносят удары по Украине, углубляя раскол и не позволяя урегулировать конфликт в Донбассе.

«Но примером истинного патриотизма являются герои Великой Отечественной, спасшие нашу Родину и весь мир от коричневой чумы», — отметил он.

А руководитель ВОО «Объединение славянского актива» Анатолий Безуглый подытожил:

«Нам, детям и внукам героев той освободительной войны, есть чем гордиться. Мы — наследники Великой Победы ― понимаем, какие исторические ценности мы защищаем и почему мы это делаем».

Участники митинга выразили уверенность, что в будущем День освобождения Украины от фашистских захватчиков снова станет великим праздником во всех регионах, для всех граждан страны.

Отметим, что такие мероприятия «Украинского выбора — Права народа» прошли по всей стране — от севера до юга, от запада до востока: в самом Киеве, в Киевской и Черниговской, Сумской и Полтавской, Львовской и Хмельницкой, Одесской и Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Память о подвиге воинов-освободителей обязывает нас ради будущих поколений «сшить» страну, восстановив ее территориальную целостность и народное единство, — отмечают в движении.