Русские школы в Латвии: касается ли это только тех, кто живет там?

Рига, , 01:56 — REGNUM О том, что вызвало новую волну выступлений русских жителей в Латвии, рассказывает автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Действия латышских шовинистов, стремящихся к дальнейшему уничтожению преподаванию на русском языке в Латвии, не остались незамеченными теми организациями, которые борются за гражданские права русского населения. Последним из крупнейших выступлений такого рода была знаменитая «школьная революция» 2003−2004 годов, в которой объединение «За права человека в единой Латвии» (теперь называется «Русский союз Латвии») сумело организовать людей против наглого курса на ассимиляцию, взятого правительством страны. Но и с тех пор продолжаются попытки хождения в атаку против русского образования в стране. Латышский истеблишмент в 2010 году неудачно попытался провести сбор подписей за проведение референдума за перевод школьного образования полностью на латышский язык. Тогда этнорадикалы из объединения «Всё для Латвии» провалились со своей инициативой. Но попытки продолжаются снова и снова.

Лидер движения в защиту прав русских в Латвии, Татьяна Жданок, до сих пор успешно отбивает атаки на русский язык, стратегически оформляя защиту их как «европейского национального меньшинства». Это, впрочем, хорошо — но мало. А для успешного продолжения борьбы русские в России должны поддерживать усилия тех русских, которые в силу исторических обстоятельств оказались за рубежом. Только так русские смогут отстоять право называться великим русским народом.

Читайте подробности: Борьба за русские школы в Латвии: история и сегодняшний день

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