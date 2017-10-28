В Киргизии бывшего депутата приговорили к 15 годам тюрьмы за мародерство

Бишкек, , 18:54 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии признал экс-депутата Райкана Тологонова виновным в организации массовых грабежей в период с 7 по 10 апреля 2010 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в канцелярии судебного органа.

Суд посчитал обоснованными предъявленные бывшему парламентарию обвинения по статьям «Организация грабежа», «Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ».

Однако по последней статье Тологонову наказание назначено не было из-за срока давности преступления. Также суд учел возраст подсудимого и применил по отношению к нему четыре амнистии.

В итоге Райкана Тологонова приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискации имущества.

И ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция» — вооруженная смена власти, в результате которой был свергнут и бежал из страны президент Курманбек Бакиев. Смена власти сопровождалась грабежами, массовыми актами мародерства и порчи имущества.

Читайте также: Мародеры разгромили почти все магазины в центре Бишкека (Киргизия)

Правоохранительные органы Киргизии неоднократно заявляли о том, что организацией актов мародерства и рейдерских захватов в 2010 году занималось руководство партии «Ата Мекен». Но с доказательной базой каждый раз возникали проблемы и к ответственности никого из политиков привлечь не удавалось.

Читайте также: Мародерства 2010 года — одна из самых грязных страниц в истории Киргизии

В конце марта 2017 года киргизстанские спецслужбы арестовали бывшего депутата республиканского парламента от фракции «Ата Мекен» Райкана Тологонова. Бывшего парламентария обвинили в том, что он руководил группой лиц, занимавшихся разграблением офисов и жилых домов, в том числе тех из них, что на тот момент принадлежали семье Бакиевых и их приближенным.