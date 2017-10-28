Волкер назвал встречу с Порошенко «хорошей»

Киев, , 18:25 — REGNUM Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поделился впечатлениями от встречи с президентом Украины Петром Порошенко, которая прошла недавно в Киеве.

«Прекрасно вернуться в Киев для моего пятого визита начиная с июля, — написал Волкер на странице в соцсети Twitter. — Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прибыл в Киев 27 октября. Дипломат уже провел встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием и главой Украины Петром Порошенко.

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