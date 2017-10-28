Пучдемон призвал жителей Каталонии к «демократическому сопротивлению»

Барселона, Испания, , 16:32 — REGNUM Глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от власти правительством Испании, призвал жителей региона демократическими методами сопротивляться решению официального Мадрида, который ввел в действие 155-ю статью Конституции. Об этом сообщает в субботу, 28 октября, агентство Reuters.

«Совершенно ясно, что лучшей формой защиты наших достижений будет демократическая оппозиция, борьба против статьи 155», — сказал политик в своем обращении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона и объявил об окончательном выходе из состава Испании.

В ответ на это официальный Мадрид ввел в действие 155-ю статью Конституции Испании, которая позволяет приостановить действие автономии и ввести в регионе прямое управление центральных властей.

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