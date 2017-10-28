Генштаб ВСУ опровергает данные военного прокурора о небоевых потерях

Киев, , 16:11 — REGNUM Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг информацию главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о колоссальных цифрах небоевых потерь украинской армии за период гражданской войны. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в американской социальной сети Facebook сегодня, 28 октября.

Напомним, ранее сегодня главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тысяч украинских солдат и офицеров погибли и были ранены не из-за боевых действий в Донбассе. Причиной таких колоссальных небоевых потерь прокурор считает нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

«С 2014 года до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и остальных подразделениях, которые защищают страну, погибли 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», — заявил Матиос в эфире украинского телеканала ZIK.

Стоит отметить, что Матиос во время своего выступления особо оговорил, что озвучивает цифры статистики, которые раньше никто не озвучивал, а также два раза подчеркнул, что речь идёт о небоевых потерях.

Однако Генштаб ВСУ опроверг заявление Матиоса.

«Распространенные средствами массовой информации сообщения о потерях личного состава Вооруженных Сил Украины во время проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей не соответствуют действительности. По состоянию на 28.10.2017 года, с начала проведения АТО боевые потери составили 10 710 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них безвозвратные 2 333, санитарные — 8 377 (ранены и травмированы в результате боевых действий)», — сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

В генштабе подчеркнули, что в течение 2016 года в результате боевых действий погибли 212 военнослужащих ВСУ. За тот же период саниатрные потери (раненые) составили 1277 солдат и офицеров ВСУ. Что касается небоевых потерь, то, по данным Генштаба ВСУ, за 2016 год они были на 65% меньше, чем боевые.

Стоит отметить, что представитель Донецкой и Луганской Народных Республик не раз указывали, что Киев сознательно занижает цифры боевых и небоевых потерь, чтобы скрыть катастрофическую ситуацию в украинской сухопутной армии.