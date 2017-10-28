Министр обороны Украины прокомментировал колоссальные небоевые потери ВСУ

Киев, , 15:32 — REGNUM Министр обороны Украины Степан Полторак сбивчиво объяснил, с чем связаны столь масштабные небоевые потери Вооруженных сил Украины в период с начала гражданской войны в этой стран. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает телеканал «112 Украина».

Напомним, ранее сегодня главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал цифры небоевых потерь ВСУ за период с начала 2014 года до сегодняшнего дня.

«С 2014 года до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и остальных подразделениях, которые защищают страну, погибли 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», — сказал Матиос.

Если опираться на данные Матиоса, то небоевые потери ВСУ в период гражданской войны в среднем составляют от 7 до 8 военнослужащих в день. Это катастрофическая цифра.

При этом Матиос подчеркнул, что в зоне конфликта в Донбассе небоевые потери составляют 3 тысячи 700 человек.

Такие колоссальные небоевые потери Матиос связывает с массовыми нарушениями устава воинской службы и халатным отношением к службе.

Журналисты попросили украинского министра обороны Степана Полторака прокмментировать эту информацию. Глава украинского военного ведомства не стал отрицать этой цифры и заявил, что небоевые потери действительно имеют место быть.

«Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки», — сказал Полторак.