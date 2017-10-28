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Волкер заверил депутатов Рады, что Запад поддерживает Украину

Политика

Американский куратор проверяет состояние дел на Украине

Волкер заверил депутатов Рады, что Запад поддерживает Украину
Perohanych
Верховная Рада Украины

Киев, 28 октября 2017, 14:44 — REGNUM  Спецпредставитель США по ситуации на Украине Курт Волкер провел встречу с депутатами Верховной рады по вопросу размещения миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбассе, а также по вопросу освобождения пленных. Об этом сегодня, 28 октября, сообщила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в социальной сети Facebook.

«Состоялась встреча с Куртом Волкером. Обсудили наработки по продвижению украинской концепции миротворческой миссии ООН среди международных партнеров, законопроект в Верховной Раде, который готовим ко второму чтению о признании российской агрессии, территорий оккупированными; предоставление защитного оружия», — написала Гопко.

Также она добавила, что передала Волкеру письма от родственников пленных украинцев.

В ходе встречи Волкер заверил украинских депутатов что страны Запада «поддерживает украинскую концепцию миротворческой миссии».

Ранее сегодня стало известно, что Волкер провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

По данным пресс-службы украинского президента, Порошенко и Волкер «скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, как в рамках усилий в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН».

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Украина и США

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