Военная прокуратура Украины назвала цифры небоевых потерь ВСУ

Киев, , 13:26 — REGNUM Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что начиная с 2014 года более 10 тысяч солдат и офицеров Вооружённых сил Украины погибли и были ранены не из-за боевых действий в Донбассе. Об этом Матиос заявил в эфире украинского телеканала ZIK 27 октября.

«С 2014 года до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и остальных подразделениях, которые защищают страну, погибли 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», — сказал Матиос.

Он также подчеркнул, что в зоне конфликта в Донбассе небоевые потери составляют 3 тысячи 700 человек.

Такие колоссальные небоевые потери Матиос связывает с массовыми нарушениями устава воинской службы и халатным отношением к службе.

Число боевых потерь Матиос не назвал.

Напомним, в апреле 2017 года спикер Министерста обороны Украины по вопросам «АТО» Андрей Лысенко заявил, что с начала конфликта погибли 2652 украинских военнослужащих, ещё 9578 военнослужащих получили ранения.

Стоит отметить, что по словам того же Матиоса, к марту 2015 года военная прокуратура завела 17 тысяч дел по факту дезертирства из Вооружённых сил Украин. Кроме того, по данным Матиоса, 5 тысяч украинских правоохранителей и около 3 тысяч военных перешли на сторону Народных Республик Донбасса.

В Донецкой и Луганской Народных Республиках указывают, что Киев сознательно занижает число потерь ВСУ, чтобы скрыть катастрофическую ситуацию в своей сухопутной армии.