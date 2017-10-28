Глава Пентегона: США дадут массированый военный ответ Северной Корее

Сеул, , 12:57 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис предостерег Корейскую Народно-Демократическую Республику от использования ядерного оружия. Соответствующее заявление Мэттис сделал сегодня, 28 октября, выступая в Сеуле (Южная Корея).

По словам Мэттиса, любое использование Северной Кореей ядерного оружия повлечет за собой «сокрушительные действия» со стороны Соединённых Штатов.

«Не совершайте ошибку — любая атака на США или на наших союзников будет разбита. И любое использование ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом…» — сказал Мэттис.

Также Мэттис подчеркнул, что не может себе представить ситуацию, при которой США признали бы ядерный статус Северной Кореи. Если Пхеньян останется на «пути баллистических ракет и атомных бомб», это только повредит его безопасности, добавил глава Пентагона.

Ситуация вокруг Северной Кореи остается крайне напряженной. США и их сателлиты в регионе продолжают агрессивные масштабные военные учения у границ КНДР. Пхеньян делает одно агрессивное заявление в адрес США за другим.

Дошло до того, что президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций заявил, что сотрет Северную Корею с лица Земли, если КНДР будет угрожать США и их сателлитам.

Лидера КНДР Ким Чен Ына Трамп оскарбительно называет «маленьким человеком-ракетой».

В ответ Ким Чен Ын назвал слова Трампа «сумасшедшим бредом», а его самого «старым маразматиком».