Зюганов пригрозил Собчак за предложение перезахоронить Ленина

Москва, , 10:54 — REGNUM Бессменный лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов назвал провокацией заявление скандальной телеведущей Ксении Собчак, собравшийся баллотироваться в президенты, которая предложила перезахоронить тело Владимира Ленина. Свое мнение на этот счёт он высказал накануне, 27 октября, в интервью RT.

«Кроме безобразия и хамства я в этом ничего не вижу», — сказал Зюганов.

Он также напомнил, что Ксения Собчак в свое время называла Россию «страной генетического отребья».

«Она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади. Но кто туда полезет с грязными руками и в нетрезвом виде, мы их оттуда погоним», — подчеркнул лидер КПРФ.

Напомним, Собчак, которая не имеет никакого политического опыта кроме пары выступлений на «оппозиционных» митингах болотного протеста зимы 2011/12 годов, заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года.

Свою «предвыборную кампанию» Собчак начала с пустопорожних заявлений, а также с подрыва территориальной целостности страны. Она заявила, что «Крым является украинским» и предложила провести там повторный референдум.

Стоит отметить, что сама Собчак не очень серьезно относится к своему выдвижению. На встрече с избирателями в Екатеринбурге она прямо заявила, что у неё нет никакой уверенности в том, что она сможет собрать нужное количество подписей для выдвижения, и что ЦИК зарегистрирует её кандидатуру.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. До этого политического события осталось менее пяти месяцев.