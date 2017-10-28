Порошенко сверил часы со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером

Киев, , 10:12 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению «международного присутствия на Донбассе», как в рамках усилий в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН.

Порошенко и Волкер снова на словах декларировали приверженность выполнению Минских соглашений.

Волкер заявил, что принятие на Украине закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» подтверждает «настоящую преданность украинской стороны мирному урегулированию».

Напомним, Волкер прибыл в Киев 27 октября. Он уже провел встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием. Председатель законодательного собрания Украины предложил расширит антироссийские санкции на энергетический сектор и сообщил, что Киев ждет решения Вашингтона о представлении стране оборонного летального оружия.

Стоит ответить, что США стараются уклонится от прямых поставок оружия на Украину, но активно делают это по теневым каналам.

Что касается приверженности США и Украины Минским соглашениям — то это откровенная ложь, так как Киев с момента подписания соглашений всеми своими действиями показывал, что не собирается их выполнять ни в одном из пунктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на Украине остается нестабильной. Ситуационный союз между бывшим губернатором Одесской области, лидером партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили, лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко и олигархом Игорем Коломойским при мягкой поддержке Запада атакует правящую группировку Порошенко, паралельно выдвигая требования к официальным украинским властям, выполнение которых в ещё большей степени поставит Украину под прямое управление с Запада.