Президент Грузии поддержал Испанию

Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили направил письма королю Испании Филиппу VI и премьер-министру Мариано Рахою, в которых от своего имени и от имени грузинского народа выразил твёрдую поддержку суверенитету и территориальной целостности Испании.

«Хочу подтвердить мое особое уважение и поддержку Испанскому королевству, центральному правительству и испанскому народу. Многовековые связи наших народов и общие ценности создают прочную основу тех успешных взаимоотношений, которые сегодня развивают Грузия и Испания. Именно поэтому хочу заверить Вас, что Грузия и грузинский народ твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Испанского королевства. Грузии хорошо известна опасность сепаратизма. Со дня восстановления независимости наша страна борется за государственность, суверенитет и территориальную целостность», — говорится в послании президента Грузии.

Георгий Маргвелашвили выражает уверенность, что соблюдение основных принципов международного права и единство мирового сообщества сделают возможным урегулирование возникшей перед Испанией проблемы.

Как сообщалось ранее, 27 октября Законодательное собрание Каталонии провозгласило независимость региона от Испании. В ответ Сенат Испании утвердил применение 155-ой статьи Конституции, которая предусматривает ограничение прав региональных властей в случае не выполнения ими своих обязательств. А премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о роспуске правительства и парламента Каталонии.

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