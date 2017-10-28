США и их сателлиты готовят удар по последнему оплоту ИГ* в Сирии

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Так называемая американская антитеррористическая коалиция готовит новое наступление на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оставшихся на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 28 октября, заявил официальный представитель коалиции во главе с США Райан Диллон, сообщают РИА Новости.

По словам Диллона, США и их сателлиты собираются «закрепить успехи», которые достигли «Сирийские демократические силы» на нефтяном месторождении Омара в провинции Дейр-эз-Зор. Речь идёт о зачистке районов, которые ещё остаются под контролем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«А затем готовиться к наступлению на Абу-Камаль, где, как мы считаем, сейчас находится основная часть руководства ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Диллон.

Он пояснил, что по мнению американских военных, именно в городе Абу-Кемаль может находится оставшееся руководство ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как в Сирии была взята Ракка, а в Ираке — Мосул.

Город Абу-Кемаль — населенный пункт, расположенный на реке Евфрат вблизи сирийско-иракской границы. До войны население города составляло почти 65 тысяч человек.

Диллон также отметил, что окончательная военная победа над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может быть уже близка, так как террористы осознают безнадежность своего положения и складывают оружие.

«Идея халифата больше не реальна… Они признают это, осознают это, они уходят и сдаются», — сказал представитель коалиции.