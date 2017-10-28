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Свердловских справедливороссов возглавит депутат-банкрот?

Политика

Также не исключено, что Геннадий Ушаков вернётся в областное Заксобрание

Екатеринбург, 28 октября 2017, 07:58 — REGNUM  В Свердловской области региональному отделению «Справедливой России» ищут руководителя. По неофициальным данным им может стать Геннадий Ушаков — бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области, ранее признанный банкротом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место руководителя свердловских справедливороссов освободилось после того, как возглавлявший отделение в течение более 10 лет Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области. Кроме того, в связи с этим освободилось и место в Заксобрании. Депутат регионального парламента Дмитрий Ионин занял место Буркова в Госдуме. Заявление о сложении с себя полномочий депутата Заксобрания он уже написал.

Теперь на пост главы регионального отделения и освободившееся кресло в областном парламенте ищут замену. При этом разные источники предполагают, что Геннадий Ушаков может и вернуть мандат, потерянный после выборов сентября 2016 года, и возглавить справедливороссов.

Информацию об этом распространил телеграм-канал «ДИП дубернатора». Неофициальные источники в партии подтверждают, что кандидатура рассматривается.

Окончательное решение по судьбе вакантных мест примет региональная конференция «Справедливой России». Дата её пока не определена.

Геннадий Ушаков был депутатом областного Заксобрания с 2012 по 2016 год. По итогам выборов сентября 2016 года он не попал в новый состав парламента.

Кроме того, в декабре 2015 года Ушаков был признан банкротом. Решение принял областной Арбитражный суд. Он стал первым в Свердловской области физическим лицом, прошедшим эту процедуру. Заявление о признании его банкротом подал один из кредиторов.

Ранее по теме: Депутат свердловского Заксобрания признан банкротом

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