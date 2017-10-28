Глава Пентегона: США не смирятся с КНДР, обладающей ядерным оружием

Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его страна никогда не смирится с обладающей ядерным оружием Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает Reuters.

«Любая атака на США или на наших союзников будет отбита, а любое применение ядерного оружия будет сопряжено с массированным военным реагированием, одновременно эффективным и подавляющим», — сказал Мэттис.

Он также подчеркнул, что США никогда не смирятся с существованием Северной Кореи, обладающей ядерным оружием.

«Если Пхеньян останется на «пути баллистических ракет и атомных бомб», это окажется контрпродуктивным и снизит безопасность КНДР», — отметил Мэттис.

Стоит отметить, что заявление Мэттиса несколько запоздало, так как Северная Корея уже обладает ядерным оружием. Эта страна провела серию ядерных испытаний — известно о как минимум шести ядерных взрывах различной мощности. Кроме того, КНДР успешно разработала и испытала ряд баллистический ракет, как средств доставки ядерных боеголовок.

Пхеньян всегда указывал, что создает ядерное оружие для защиты своих национальных интересов и суверенитета от посягательств других стран — прежде всего от США и их сателлитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели» рассказал, что отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир во время официального визита Путина в Северную Корею в 2001 году рассказал российскому лидеру, что у его страны есть ядерная бомба.