Северная Корея способна уничтожить США? Да, это возможно — Business Insider

Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Может ли Северная Корея одним взрывом уничтожить Соединенные штаты? Да, это действительно так, считают эксперты, опрошенные изданием Business Insider.

Ранее представители специальной комиссии в своем докладе Конгрессу США заявили, что электромагнитный импульс от взрыва атомной бомбы может вывести из строя электронику ключевых систем управления Соединенных штатов.

Из этого комиссия сделала вывод, что КНДР достаточно взорвать одну единственную ядерную бомбу в США, чтобы нанести непоправимый ущерб инфраструктуре, что, в свою очередь вызовет гибель до 90% населения страны.

Большинство ученых, а также Пентагон, не разделяют подобных опасений. По мнению представителей Пентагона, электромагнитный импульс нарушает работу даже электроники гражданского автомобиля только в 10% случаев.

Однако эксперты, опрошенные Business Insider, считают, что разрушительная «электромагнитная атака» действительно возможна — в случае, если мощный ядерный взрыв будет произведен в космическом пространстве над территорией США.

«Если у вас есть необходимый уровень возможностей для проведения экзоатмосферного электромагнитного удара очень большой силы, вы получите огромный эффект», — считает Джастин Бронк, специалист по военным технологиям из Royal United Services Institute.

По словам ученого, электромагнитный удар при атомной бомбардировке в принципе является «очень непредсказуемым фактором».

Напомним, Северная Корея в начале сентября провела испытание водородной бомбы. Военные КНДР заявляют, что в ближайшем будущем намерены поставить на вооружение баллистическую ракету, способную достичь США.

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