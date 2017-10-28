Суббота, 28 Октября 2017 года
06:28:09 МСК

Спецпрокурор США сформулировал первые обвинения по делу о «русском следе»

Политика

Кто и в чем виноват, пока не ясно

Вашингтон, 28 октября 2017, 05:56 — REGNUM  Обвинения по делу о «вмешательстве» России в американские президентские выборы 2016 года впервые с начала расследования предъявлены командой спецпрокурора США Роберт Мюллер по одному из эпизодов, передает телеканал CNN.

О том, кому предъявлены обвинения, не сообщается. Известно лишь, что эти люди будут арестованы.

Уточняется, что заместитель американского министра юстиции Род Розенстайн курирует работу возглавляемого Мюллером отдела.

Читайте также: Трампу надоело расследование «российского следа»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование «российского следа» должно быть завершено к концу года, заявлял в начале октября председатель комитета сената американского Конгресса по разведке Ричард Берр.

Читайте подробнее: Итоги расследования «вмешательства РФ» в выборы в США будут к концу года

А также: Комитет по разведке сената Конгресса США допросил граждан России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пропаганда США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить