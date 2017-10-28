Спецпрокурор США сформулировал первые обвинения по делу о «русском следе»

Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Обвинения по делу о «вмешательстве» России в американские президентские выборы 2016 года впервые с начала расследования предъявлены командой спецпрокурора США Роберт Мюллер по одному из эпизодов, передает телеканал CNN.

О том, кому предъявлены обвинения, не сообщается. Известно лишь, что эти люди будут арестованы.

Уточняется, что заместитель американского министра юстиции Род Розенстайн курирует работу возглавляемого Мюллером отдела.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование «российского следа» должно быть завершено к концу года, заявлял в начале октября председатель комитета сената американского Конгресса по разведке Ричард Берр.

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