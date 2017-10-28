Канадские военные инструкторы прекратили работу в Ираке

Оттава, , 05:32 — REGNUM Решение о временной приостановке работы на территории Ирака военных инструкторов принято канадским правительством, со ссылкой на источник в министерстве обороны Канады передает телеканал CBC.

Уточняется, что Оттава приостанавливает «поддержку различных элементов иракских вооруженных формирований и их снабжение».

Напомним, Канада не входит в возглавляемую США так называемую антитеррористическую коалицию, но в Северном Ираке находится группа военных инструкторов из Канады.

В настоящее время в Ираке продолжается гражданская война, и антитеррористическая коалиция воюет на стороне иракского правительства против террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За последние два месяца ситуация в Ираке осложнилась сепаратистскими шагами курдов, которые провели 25 сентября референдум о независимости от Багдада. На этом фоне между Эрбилем и Багдадом происходили вооруженные столкновения за стратегически важные территории (богатые нефтью).

В результате курдские власти предложили компромиссный вариант — приостановить процесс по отделению от Ирака. Багдад не согласился на эту полумеру, потребовав полностью аннулировать решение по итогам референдума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что Багдад решил на сутки прекратить военную операцию в курдских районах Ирака.

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