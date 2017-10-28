Выборы Китае: Советы старших, личные собеседования и никакого «блата»

Пекин, , 04:59 — REGNUM Новый механизм избрания в члены центрального руководства КНР применил председатель КНР Си Цзиньпин на XIX съезде Компартии, сообщает агентство «Синьхуа».

26 октября председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая анонимным голосованием на первом пленуме нового Центрального Комитета, который был также избран на XIX съезде.

Пленум, в свою очередь, также избрал новых членов Политбюро Центрального и Постоянного комитетов Компартии.

Однако, еще с начала 2017 года Си Цзиньпин начал искать совета от других членом Постоянного комитета и Политбюро, каким образом лучше определить и утвердить кандидатов в новое центральное правительство страны.

На специальной встрече Постоянного комитета Политбюро, прошедшей 24 апреля, был принят план по рекомендации кандидатов центрального правительства. Кандидаты должны, если верить источникам, близким к центральному правительству Китая, обладать твердой верой и лояльностью к КПК, а также держать «высокий уровень когерентности с ЦК КПК и лично товарищем Си».

Необходимость нового механизма объясняется тем, что XVII и XVII съезды партии показали, что некоторые кандидаты в центральное правительство либо продвигались «по блату», либо выдвигались необдуманно, что, зачастую, в негативном ключе влияло на состояние руководства страны.

Новый же механизм подразумевает назначение нового кандидата только после серий встреч, переговоров и личного собеседования один на один.

С апреля по июнь 2017 года си лично встретился с 57 высокопоставленными руководителями и партийными лидерами, ушедшими в отставку в поисках их совета.

Другие высокопоставленные партийцы также провели по меньшей мере 290 личных встреч с министерскими кадрами и военными офицерами.

Уже основываясь на предложениях, Постоянный Комитет Политбюро 25 сентября пришел к предварительному решению касательно состава нового центрального правительства.

Политбюро подтвердило свое решение 29 сентября и решило озвучить его во время первых пленарных сессий ЦК КПК 19-го созыва и Центральной комиссии КНР по надзору за дисциплиной 19-го созыва.

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Во время личных собеседований, некоторые высокопоставленные руководители партии предложили не назначать их на должности повторно, чтобы дать дорогу молодым товарищам.

Источники, близкие к центральным властям, сообщает издание, утверждают, что новое высшее руководство является плотью от плоти нового начинания и демонстрирует боевой дух КПК.

Как сообщало ИА REGNUM, на первой пленарной сессии ЦК КПК 19-го созыва сразу же после завершения XIX съезда КПК будет озвучен состав нового центрального правительства Китая. При этом, на новых выборах должен был быть применен новый метод конкурентных выборов из нескольких кандидатов.

Напомним также, что после прихода к власти в Китае нового председателя Си Цзиньпина в 2012 году по итогам XVII съезда КПК, он начал активную борьбу с партийными привилегиями и коррупцией в стране, которая так или иначе коснулась десятков тысяч чиновников.

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