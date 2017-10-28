Порошенко благодарен США за «восстановление мира и стабильности» в Донбассе

Киев, , 04:50 — REGNUM Встреча с Куртом Волкером, спецпосланником американского президента по Украине, состоялась в Киеве, сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Президент Украины выразил благодарность специальному посланнику президента США за усилия, направленные на восстановление мира и стабильности на Донбассе, и прекращение российской агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

Украинская и американская стороны в своих переговорах вспомнили о важности выполнения Минских договоренностей и о необходимости соблюдать режим прекращения огня. Тут же упоминалась необходимость «вывода с Украины российских оккупационных войск и техники».

Напомним, очередной и бессрочно объявленный 25 августа 2017 года режим прекращения огня на линии разграничения в Донбассе нарушается украинской стороной регулярно. Так, за сутки 26 октября ВСУ 34 раза нарушили перемирие, обстреляв ДНР, и восемь раз — территорию ЛНР.

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27 октября ВСУ обстреляли наблюдательный пункт Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

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В этот же день от минно-взрывного ранения брюшной полости погиб житель поселка Трудовские (Петровский район, ДНР). По территории ДНР ВСУ выпустили 12 мин калибра 82 мм и применили другие, запрещенные Минскими договоренностями, оружие и технику.

27 октября исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что ВСУ за минувшую неделю ВСУ выпустили по территории республики 559 снарядов, мин и гранат.

Стоит обратить внимание на усилия, которые предпринимают США по «восстановлению мира и стабильности» в Донбассе. Так, 16 октября член палаты представителей в Конгрессе США Уилл Херд заявил:

«Я считаю, переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» нужны здесь для обеспечения обороны Украины от российской агрессии».

«Мы победили немало террористических организаций, но их идеология осталась. Мы должны воспринимать терроризм и борьбу с ним как борьбу с гриппом», - добавил он.

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