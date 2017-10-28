Президент Мексики: «Мы не признаем независимости Каталонии»

Мехико, , 04:41 — REGNUM Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выступил в защиту премьер-министра Испании Марьяно Рахоя и территориальной целостности испанского государства, передает Reuters.

Мексиканский лидер заявил, что его правительство не намерено поддерживать сепаратизм Каталонии и надеется на «политичекое и мирное» разрешение ситуации в испанской провинц. Об этом Энрике Пенья Ньето написал в Twitter:

«Мексика не признает одностороннего провозглашения независимости Каталонии. Мы надеемся на политическое и мирное решение».

Напомним, 27 октября премьер-министр Испании Марьяно Рахой объявил о роспуске правительства и регионального парламента Каталонии из-за их «сепаратизма».

Ранее в тот же день парламент Каталонии 70-ю голосами против десяти принял резолюцию о независимости региона.

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