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Никки Хэйли заявила, что не хочет быть госсекретарем вместо Тиллерсона

Политика

«Тиллерсон никуда не денется, и это не тема для разговора»

Киншаса, 28 октября 2017, 04:08 — REGNUM  Постоянный представитель США в ООН Никки Хэйли сообщила журналистам, что не собирается занять место действующего госсекретаря Рекса Тиллерсона, передает Reuters.

Хейли, которая в данный момент завершает свое турне по Африке и находится в Киншасе, достаточно резко отреагировала на вопрос журналистов о ее перспективах возглавить Государственный департамент США.

«У нас уже есть государственный секретарь. Тиллерсон никуда не денется, и это не тема для разговора», — ответила Хейли.

На вопрос, приняла бы она предложение стать главой Годепа, постпред США в ООН ответила:

«Я бы сказала — нет».

Напомним, в октябре американские СМИ несколько раз поднимали тему возможной отставки госсекретаря США Рекса Тиллерсона из-за его разногласий с президентом США Дональдом Трампом. В качестве замены Тиллерсона называлась именно Хэйли.

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