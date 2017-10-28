Белый дом готовится к Хеллоуину: Трамп угостил сластями детей журналистов

Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Прием в Белом доме по случаю празднуемого на Западе Хеллоуина (канун Дня всех святых) устроил для детей журналистов американский президент Дональд Трамп, передает NBC.

В Овальном кабинете детей, нарядившихся в маскарадные костюмы, накормили сладостями: президент раздал им небольшие подарки. Он подозвал их к себе поближе, и дети разместились вокруг его стола.

Трамп спросил детей, хотят ли они пойти по стопам своих родителей, когда вырастут.

«Не отвечайте, от этого у меня будут только неприятности», — пошутил он.

Он также сказал: «Я не могу поверить, что журналисты породили таких прекрасных детей».

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