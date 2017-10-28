В Испании по запросу США арестован дипломат из Венесуэлы

Мадрид, 28 октября 2017, 02:37 — REGNUM Полиция Испании арестовала в Мадриде Рафаэля Райтера, бывшего помощника постоянного представителя Венесуэлы в ООН, передает Associated Press.
Сообщается, что арест был произведен по запросу Соединенных штатов и производился совместно с оперативниками Департамента национальной безопасности США.
Райтер обвиняется властями США в причастности к масштабному делу о коррупции, связанному с государственной нефтяной компанией Венесуэлы.
Днем ранее в американском Хьюстоне были арестованы еще трое чиновников Венесуэлы, в том числе бывшего заместителя министра энергетики.
Источники Reuters в правоохранительных органах США сообщили, что вскоре за этими арестами могут последовать новые, — в отношении еще ряда чиновников Венесуэлы, а также Аргентины.
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