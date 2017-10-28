В Германии арестованы двое боевиков баскской группировки ЭТА

Берлин, , 02:11 — REGNUM Полиция Германии сообщила об аресте двоих мужчин, которые находились в международном розыске за причастность к баскской сепаратистской группировке ЭТА и совершение терактов, передает Associated Press.

Один из задержанных, 37-летний мужчина, обвиняется властями Испании в ряде поджогов, нападений на банки и железнодорожные станции в 2007 году.

Второй задержанный, 29-летний мужчина, обвиняется Францией в причастности к террористическим нападениям ЭТА в 2011 — 2012 годах.

Оба арестованных баска жили в Германии в течение нескольких лет по поддельным документам. Их настоящие имена не раскрываются в интересах следствия.

Напомним, баскская группировка ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna — «Страна басков и свобода») вела борьбу за создание независимой Страны Басков в Испании на протяжении более чем 40 лет. В последние годы группировка малоактивна.

Читайте также: «Каталонская лихорадка»: кому еще независимости?