В Лондоне начался суд над главарем британских неонацистов

Лондон, , 01:54 — REGNUM В Великобритании стартовал судебный процесс над лидером запрещенной неонацистской группировки National Action, передает Associated Press.

Главаря британских неонацистов, 31-летнего Кристофера Лифго, обвиняют в организации террористической группировки и подстрекательстве к убийству депутата от партии лейбористов Рози Купер.

В 2016 году правый экстремист Томас Мэир, также причастный к запрещенной группировке National Action, убил депутата от лейбористской партии Джо Кокс.

По информации следствия, Купер могла разделить участь своего коллеги, однако заговор был вовремя раскрыт.

В сентябре полиция Великобритания арестовала 11 участников неонацистской группировки National Action, запрещенной в 2016 году. В их числе оказались глава группировки, а также несколько солдат королевской армии.

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