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В Лондоне начался суд над главарем британских неонацистов

Политика

Главаря неонацистов обвиняют в подстрекательстве к убийству депутата

Лондон, 28 октября 2017, 01:54 — REGNUM  В Великобритании стартовал судебный процесс над лидером запрещенной неонацистской группировки National Action, передает Associated Press.

Главаря британских неонацистов, 31-летнего Кристофера Лифго, обвиняют в организации террористической группировки и подстрекательстве к убийству депутата от партии лейбористов Рози Купер.

В 2016 году правый экстремист Томас Мэир, также причастный к запрещенной группировке National Action, убил депутата от лейбористской партии Джо Кокс.

По информации следствия, Купер могла разделить участь своего коллеги, однако заговор был вовремя раскрыт.

В сентябре полиция Великобритания арестовала 11 участников неонацистской группировки National Action, запрещенной в 2016 году. В их числе оказались глава группировки, а также несколько солдат королевской армии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании арестовали 11 неонацистов

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними

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