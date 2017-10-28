Уроки Октября: Из Молдавии депортировали российского экономиста Делягина

Кишинёв, , 01:35 — REGNUM Власти Молдавии запретили въезд в страну и депортировали обратно в Россию директора российского Института проблем глобализации, экономиста Михаила Делягина. В Пограничной полиции Молдавии это по традиции объяснили тем, что тот «не смог объяснить цель визита», передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат парламента Молдавии от Партии коммунистов Инна Шупак сообщила, что Делягин был приглашен Компартий и Партией европейских левых для участия в международной конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции. «Верхом маразма» Шупак назвала то, что молдавские пограничники сфотографировали текст выступления российского ученого под названием «Актуальные уроки Великой Октябрьской Социалистической революции».

ИА REGNUM напоминает, что в последние два года с аналогичной формулировкой — «не смогли обосновать цель своего визита» — из Молдавии десятками депортировали российских журналистов, общественных и политических деятелей, ученых, а также военнослужащих, участвующих в миротворческой операции на Днестре. 31 августа этого года власти Молдавии отказали во въезде в страну главному редактору газеты «Аргументы и факты» Игорю Черняку, а 27 сентября — корреспондентке «Комсомольской правды» Дарье Асламовой.

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