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В США гражданина Узбекистана посадили на 15 лет

Политика

Абдурасул Джурабоев угрожал убить Обаму и взорвать Кони-Айленд

Нью-Йорк, США, 28 октября 2017, 01:18 — REGNUM  Гражданин Узбекистана, проживающий в нью-йоркском Бруклине, был осужден на 15 лет тюрьмы федеральным судом США, передает Reuters.

27-летний Абдурасул Джурабоев, продавец салатов из Бруклина, был признан виновным в поддержке «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Адвокаты Джурабоева называли своего подзащитного «бесхитростным, легковерным и одиноким молодым человеком», который совершил ошибку и раскаялся в своем проступке.

Тем не менее, судья Уильям Кунц принял сторону обвинения и назначил подсудимому максимально возможное наказание.

Напомним, гражданин Узбекистана в августе 2014 года разместил в интернете обращение с угрозой убийства тогдашнего президента США Барака Обамы от имени ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также Джурабоев в соцсетях заявлял о намерении установить бомбу на Кони-Айленде. Впрочем, дальше угроз дело не пошло, — молодой человек был арестован полицией.

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