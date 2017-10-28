Пушков – о ситуации в Каталонии: «Вероятна новая фаза обострения»

Москва, , 01:10 — REGNUM Новую фазу обострения отношений между Испанией и ее автономной областью Каталонией стоит ожидать в обозримом будущем, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя последние события в Каталонии — решение Мадрида распустить парламент и правительство после решения Барселоны объявить независимость, российский сенатор написал следующее:

«Вряд ли в Каталонии все ограничится роспуском правительства и новыми выборами. С учетом накала страстей более вероятна новая фаза обострения».

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Напомним, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, согласно которой регион объявляет свою независимость от Мадрида.

Всего в региональном парламенте 135 человек, существенная доля которых демонстративно покинула зал заседания в знак протеста против такой постанови вопроса.

Несмотря на это, кворум был, и по итогам голосования («за» высказались 72 депутата, «против» — десять при двух воздержавшихся) резолюция была принята. Барселона объявила о независимости.

После этого испанский премьер-министр Мариано Рахой объявил о роспуске каталонского парламента и правительства. На 21 декабря 2017 года Мадридом назначены парламентские выборы в регионе.

Таким образом, Мадрид намерен реализовать ранее принятое решение о лишении региона статуса автономии.

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