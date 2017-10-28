Молдавия поддержала Испанию в ее конфликте с Каталонией, вспомнив о ПМР

Кишинёв, , 00:45 — REGNUM «Молдавия поддерживает целостность и суверенитет Испании», — заявил председатель парламента Молдавии Андриан Канду, комментируя провозглашение парламентом Каталонии независимости от Испании, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Республика Молдова в течение 25 лет сталкивается с сепаратизмом. Зная последствия сепаратизма, власти нашей страны выражают твердую поддержку целостности Испании», — заявил Канду. Он выразил надежду, что решение Сената Испании задействовать положения 155 статьи конституции для приостановления автономии Каталонии «будет способствовать восстановлению конституционного порядка и правового государства на всей территории Испании».

Напомним, 27 октября законодательное собрание Каталонии одобрило резолюцию, которая была предложена сторонниками независимости региона от Испании. Провозглашение независимости Каталонии поддержали 72 депутата, десять высказались против, ещё двое воздержались.

В ответ Совет министров Испании отстранил от должностей правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном. Парламент автономного сообщества также распущен. На 21 декабря 2017 года в Каталонии назначены парламентские выборы.

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