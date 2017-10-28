Собчак в очередной раз выразила народу неуважение

Симферополь, , 09:32 — REGNUM За внешне эпатажным заявлением Ксении Собчак скрывается не только попытка делигитимации крымского референдума, пусть даже и символическая, но и фундаментальный антидемократический посыл со стороны определённой части российской элиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Павел Родькин.

«Ксения Собчак заявила о том, что людей нельзя делать объектом геополитики, но фактически своим предложением лишает их политической, геополитической и исторической субъектности, т. е. права распоряжаться своей судьбой и решать принципиальные вопросы своего существования. Сама идея повторного референдума в Крыму является завуалированным «вотумом недоверия» обществу со стороны определенной части элиты. И эта позиция имеет уже вполне классовый характер, обнажая глобальные проблемы современной демократии», — отметил эксперт.

По его словам, результаты повторного референдума, если отнестись к этой идее всерьёз, известны заранее, принципиальный выбор крымчанами сделан.

«Попытка «переоформить» этот выбор через более «правильную» с точки зрения Собчак процедуру, означает проявить глубочайшие неуважение к волеизъявлению населения. Для российского общества в целом такая инициатива имела бы крайне деморализующий эффект. Именно на это и рассчитан вброс данной идеи, которая, очевидно, станет одним из программных «лозунгов» оппозиции по отношению к крымскому консенсусу и российскому обществу», — подчеркнул Павел Родькин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальная телеведущая Ксения Собчак объявила о своём желании баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года. 27 октября на встрече с избирателями она сделала несколько провокационных заявлений про статус Крыма, предложив, в частности, провести на полуострове повторный референдум о самоопределении.

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Представители властей РК призвали Собчак не спекулировать на «острой» теме территориальной принадлежности полуострова, а также не оспаривать искренность решения быть с Россией более двух с половиной миллионов крымчан.